Quartier résidentiel Appartement de grand standing face à la mer - une adresse rare face à la mer - l'excellence résidentielle en bord de mer

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Un bien d'exception, alliant emplacement rare face à la mer, luxe contemporain et investissement patrimonial de premier ordre.
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Netanya, Israël
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