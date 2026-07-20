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Quartier résidentiel Appartement de grand standing face à la mer - une adresse rare face à la mer - l'excellence résidentielle en bord de mer

Netanya, Israël
depuis
$3,28M
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ID: 38473
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    HaSharon Subdistrict
  • Ville
    Netanya
  • Adresse
    Tchernichovsky, 12

À propos du complexe

Dans une rue prestigieuse face à la mer, au cœur d'un projet résidentiel ultra-luxueux, découvrez un bien rare situé dans une tour contemporaine de 24 étages, offrant seulement deux appartements par niveau pour une intimité totale. ? Appartement 5 pièces de grand standing • 140 m² aux volumes généreux • Terrasse de 22 m² avec vue dégagée et lumière naturelle • Architecture élégante et finitions haut de gamme • Espaces de vie raffinés, pensés pour un confort absolu ? 2 parkings privatifs en sous-sol ?️ Résidence neuve – standards premium ? Début de construction estimé : mi-2026 ? Livraison prévue : environ 3 ans ? Prix : 10 000 000 ₪ ? Conditions de paiement flexibles Un bien d'exception, alliant emplacement rare face à la mer, luxe contemporain et investissement patrimonial de premier ordre.

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Netanya, Israël
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