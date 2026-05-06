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Quartier résidentiel À louer - tour white city - appartement haut de gamme 4 piÈces avec parking et terrasse

Tel-Aviv, Israël
depuis
$10,140
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ID: 35939
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Izhak Elhanan, 8

À propos du complexe

À LOUER - TOUR WHITE CITY - APPARTEMENT HAUT DE GAMME 4 PIÈCES AVEC PARKING ET TERRASSE Superficie : 135 m² + terrasse de 12 m² 4 pièces 3 chambres 2 salles de bain, 3 toilettes Meublé (option sans meubles) 1 place de parking Vue sur la mer Tour de luxe avec toutes les commodités : spa, salle de sport, piscine, sécurité 24h/24 Prix : 30 000 NIS Frais de copropriété : 3 800 NIS

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Tel-Aviv, Israël
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Alimentation et boissons
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