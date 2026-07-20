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Quartier résidentiel Duplex-penthouse - rue calme - florentine

Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,13M
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4
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ID: 38600
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Abarbanel, 54

À propos du complexe

Duplex-Penthouse à vendre à Tel-Aviv, dans le quartier de Florentine, proche de Neve Tzedek et à quelques pas de la mer. Immeuble neuf. 4ème + 5ème étage avec ascenseur aux 2 étages. 3 pièces. 109m² + 63m² de terrasse. 1 place de parking.

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Tel-Aviv, Israël
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