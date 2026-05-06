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Quartier résidentiel Superbe 4 pieces duplex penthouse dans le lev hair avec mamad et parking

Tel-Aviv, Israël
depuis
$7,90M
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ID: 35679
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Melchet, 57

À propos du complexe

En vente exclusive Au cœur de la ville, 57 rue Melchett À proximité du boulevard Ben Zion et à quelques pas du boulevard Rothschild Dans un immeuble boutique neuf Magnifique penthouse en duplex, agencé avec goût 4 pièces, au 5ème étage, vue ouest 112 m² + environ 32 m² de terrasses ensoleillées Au niveau inférieur : 3 chambres, dont une suite parentale avec une petite terrasse ensoleillée, et des toilettes séparées. À l’étage supérieur : Un vaste espace de vie lumineux comprenant cuisine et séjour, avec accès à une terrasse ensoleillée. Une cave de 12 m², un ascenseur et une place de parking en sous-sol. L’immeuble dispose également d’un local à vélos et poussettes.

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Tel-Aviv, Israël
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