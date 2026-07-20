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Quartier résidentiel Super affaire - rothschild

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,48M
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ID: 38392
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Nahmani, 31

À propos du complexe

Super Affaire ! À vendre à Tel-Aviv, dans une rue calme du quartier de Rothschild ! Livraison pour juin 2027 3e étage avec ascenseur 3 pièces 2 salles de bain 96m² + 6m² de balcons Vue dégagée 3 expositions Prix : 4 500 000 ₪

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Tel-Aviv, Israël
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