  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel Superbe 2 pièces de 74 m² dans une rue calme, à côté du parc et de weizmann

Quartier résidentiel Superbe 2 pièces de 74 m² dans une rue calme, à côté du parc et de weizmann

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,03M
08/08/2026
$1,03M
07/08/2026
$1,03M
06/08/2026
$1,03M
;
11
Laisser une demande
ID: 39713
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 08/08/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Bnei Moshe, 21

À propos du complexe

Prix en baisse ! Au 25, rue Bnei Moshe, à deux pas de Yehuda Maccabi, superbe appartement à vendre en exclusivité. Environ 74 m² de surface habitable, baigné de lumière. Spacieux, élégant et rénové. 2e étage sans ascenseur. Rue calme. Possibilité d'aménagement futur (TAMA).

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel À vendre sur la marina d'herzliya
Herzliya, Israël
depuis
$1,03M
Quartier résidentiel À ne pas manquer ! 3, 5 pièces à louer au cœur de ramat gan
Ramat Gan, Israël
depuis
$1,665
Quartier résidentiel Appartement à louer à arnona-ramat rahel
Jérusalem, Israël
depuis
$2,331
Quartier résidentiel Avec terrasse, bel appartement, bien agencé, bon emplacement, dans un bel immeuble, haut standing, luxueux, magnifique, vue sur la mer
Tel-Aviv, Israël
depuis
$4,25M
Quartier résidentiel Au centre, avec terrasse, bon emplacement, dans un immeuble neuf
Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,00M
Vous regardez
Quartier résidentiel Superbe 2 pièces de 74 m² dans une rue calme, à côté du parc et de weizmann
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,03M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Manifique appartement situe dans le nord de tel aviv dans immeuble neuf proche plage mestistim
Quartier résidentiel Manifique appartement situe dans le nord de tel aviv dans immeuble neuf proche plage mestistim
Quartier résidentiel Manifique appartement situe dans le nord de tel aviv dans immeuble neuf proche plage mestistim
Quartier résidentiel Manifique appartement situe dans le nord de tel aviv dans immeuble neuf proche plage mestistim
Quartier résidentiel Manifique appartement situe dans le nord de tel aviv dans immeuble neuf proche plage mestistim
Afficher tout Quartier résidentiel Manifique appartement situe dans le nord de tel aviv dans immeuble neuf proche plage mestistim
Quartier résidentiel Manifique appartement situe dans le nord de tel aviv dans immeuble neuf proche plage mestistim
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,60M
sublime appartement situe a 8 mn de la mer entre l'hilton et la mer 63 m2 + 8 de balcon parking ascenseur a ne pas louper !!!!!!!!!!!!!!
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Superbe 3 pièces dans un immeuble neuf avec parking et mamad, à côté de sarona
Quartier résidentiel Superbe 3 pièces dans un immeuble neuf avec parking et mamad, à côté de sarona
Quartier résidentiel Superbe 3 pièces dans un immeuble neuf avec parking et mamad, à côté de sarona
Quartier résidentiel Superbe 3 pièces dans un immeuble neuf avec parking et mamad, à côté de sarona
Quartier résidentiel Superbe 3 pièces dans un immeuble neuf avec parking et mamad, à côté de sarona
Quartier résidentiel Superbe 3 pièces dans un immeuble neuf avec parking et mamad, à côté de sarona
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,06M
À vendre dans le quartier recherché de Montefiore Rue Gershon Schatz Au 3e étage - façade 3 pièces de 60 m² + mirpeset de 15 m² Compteur inclus Parking souterrain Ascenseur Immeuble de seulement 10 appartements 2 appartements par étage Bail en cours jusqu'à fin août 2026 pour un loyer de 7 …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Magnifique bien rénové avec terrasse, spacieux et lumineux, proche mer 5 min - À ne pas manquer !
Quartier résidentiel Magnifique bien rénové avec terrasse, spacieux et lumineux, proche mer 5 min - À ne pas manquer !
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,91M
Réf. barslom - À 8 min de la mer
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller