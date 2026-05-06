  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Jérusalem
  4. Quartier résidentiel Appartement 5 pièces - 166m² - givat shaoul jérusalem

Quartier résidentiel Appartement 5 pièces - 166m² - givat shaoul jérusalem

Jérusalem, Israël
depuis
$2,11M
06/05/2026
$2,11M
05/05/2026
$2,10M
;
5
Laisser une demande
ID: 35629
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 06/05/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Shlomo Alkabets, 9

À propos du complexe

Appartement 5 pièces - 166m² - Givat Shaoul Jérusalem Balcon 12m² - (soucca 4m²), 5ème étage Séjour-salle à manger, cuisine 4 chambres (mamad), 3 salles de bains, 3 WC Volets, climatisation, doud chemech, radiateurs, chauffe-eau gaz Porte blindée, 1 parking, 1 cave, ascenseur, accès handicapé Prix : 6.200.000 shekels (Ce prix n'inclut pas notre commission d'agence) Pour plus de renseignements ou pour organiser une visite, Appelez-nous sans attendre

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Très belle vue mer
Ascalon, Israël
depuis
$348,500
Quartier résidentiel Appartement 4 piÈces avec vue mer – À deux pas de la plage gordon
Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,23M
Quartier résidentiel Projet résidentiel unique redéfinissant l'art de vivre de luxe dans un quartier dynamique d'ashkelon
Ascalon, Israël
depuis
$802,400
Quartier résidentiel Avec terrasse, proche de la mer, bien agencé, projet de qualité
Ascalon, Israël
depuis
$952,000
Quartier résidentiel Agréable, bien agencé, bon emplacement, endroit calme, spacieux
Raanana, Israël
depuis
$4,39M
Vous regardez
Quartier résidentiel Appartement 5 pièces - 166m² - givat shaoul jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$2,11M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Très rare. tel aviv jaffa. résidence haut de gamme avec piscine.
Quartier résidentiel Très rare. tel aviv jaffa. résidence haut de gamme avec piscine.
Quartier résidentiel Très rare. tel aviv jaffa. résidence haut de gamme avec piscine.
Quartier résidentiel Très rare. tel aviv jaffa. résidence haut de gamme avec piscine.
Quartier résidentiel Très rare. tel aviv jaffa. résidence haut de gamme avec piscine.
Quartier résidentiel Très rare. tel aviv jaffa. résidence haut de gamme avec piscine.
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,50M
Niché au cœur d'une résidence verdoyante avec piscine d'eau de mer, un appartement de 2 pièces avec vue sur mer. Demande à être rafraîchi. La résidence est magnifique juste derrière le port de Jaffa. Piscine d'eau de mer. Spa. Très grande cave. 1 parking. Mamad inclus
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Petit bijou design avec balcon et vue dégagée à tel aviv
Quartier résidentiel Petit bijou design avec balcon et vue dégagée à tel aviv
Quartier résidentiel Petit bijou design avec balcon et vue dégagée à tel aviv
Quartier résidentiel Petit bijou design avec balcon et vue dégagée à tel aviv
Quartier résidentiel Petit bijou design avec balcon et vue dégagée à tel aviv
Afficher tout Quartier résidentiel Petit bijou design avec balcon et vue dégagée à tel aviv
Quartier résidentiel Petit bijou design avec balcon et vue dégagée à tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,65M
Superbe appartement avec vue dégagée, à quelques minutes de la plage Gordon - 3 pièces – 1 chambre, 1 pièce plus petite et le salon - 6e étage avec ascenseur - Surface : 60 m² habitables + 8 m² de terrasse - Appartement neuf, décoré par un architecte - Climatisation centrale Fujitsu - Mamad …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Situé en plein cœur de tel aviv, dans la rue pinsker, cet appartement se trouve à seulement quelques pas de la plage, des centres commerciaux, des restaurants et de tout ce que la ville a à offrir.
Quartier résidentiel Situé en plein cœur de tel aviv, dans la rue pinsker, cet appartement se trouve à seulement quelques pas de la plage, des centres commerciaux, des restaurants et de tout ce que la ville a à offrir.
Quartier résidentiel Situé en plein cœur de tel aviv, dans la rue pinsker, cet appartement se trouve à seulement quelques pas de la plage, des centres commerciaux, des restaurants et de tout ce que la ville a à offrir.
Quartier résidentiel Situé en plein cœur de tel aviv, dans la rue pinsker, cet appartement se trouve à seulement quelques pas de la plage, des centres commerciaux, des restaurants et de tout ce que la ville a à offrir.
Quartier résidentiel Situé en plein cœur de tel aviv, dans la rue pinsker, cet appartement se trouve à seulement quelques pas de la plage, des centres commerciaux, des restaurants et de tout ce que la ville a à offrir.
Afficher tout Quartier résidentiel Situé en plein cœur de tel aviv, dans la rue pinsker, cet appartement se trouve à seulement quelques pas de la plage, des centres commerciaux, des restaurants et de tout ce que la ville a à offrir.
Quartier résidentiel Situé en plein cœur de tel aviv, dans la rue pinsker, cet appartement se trouve à seulement quelques pas de la plage, des centres commerciaux, des restaurants et de tout ce que la ville a à offrir.
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,14M
Situé en plein cœur de Tel Aviv, dans la rue Pinsker, cet appartement se trouve à seulement quelques pas de la plage, des centres commerciaux, des restaurants et de tout ce que la ville a à offrir. – 81 m² net _ 2 chambres à couché _ 2 salles de bains – Terrasse ensoleillée de 7 m² – 4e é…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller