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Quartier résidentiel Terrain 500 m² | privé au tabu | quartier nevé zeev à rishon lezion

Rishon LeZion, Israël
depuis
$1,62M
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2
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ID: 38565
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    Rehovot Subdistrict
  • Ville
    Rishon LeZion
  • Adresse
    Zeev Jabotinsky

À propos du complexe

Terrain avec maison de grand-mère 3 pièces En vente en exclusivité – Terrain d'un demi-dunam avec potentiel rare dans le quartier Nevé Zeev, Rishon LeZion • Terrain privé d'un demi-dunam au Tabu • Actuellement construit avec une maison de grand-mère de 3 pièces – 86 m² • Possibilité de construire à la place une villa de luxe d'environ 286 m² (y compris sous-sol et piscine), selon les plans de construction en vigueur dans la zone • Terrain privé au Tabu (pas Minhal) • Excellent emplacement calme – adjacent au quartier Narkissim, proche de la sortie de ville et des axes de circulation principaux • Quartier recherché avec fort potentiel de développement • Excellente opportunité pour construction personnelle ou investissement

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Rishon LeZion, Israël
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Épiceries
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