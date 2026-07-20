Quartier résidentiel Terrain 500 m² | privé au tabu | quartier nevé zeev à rishon lezion

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Terrain avec maison de grand-mère 3 pièces
En vente en exclusivité – Terrain d'un demi-dunam avec potentiel rare dans le quartier Nevé Zeev, Rishon LeZion
• Terrain privé d'un demi-dunam au Tabu
• Actuellement construit avec une maison de grand-mère de 3 pièces – 86 m²
• Possibilité de construire à la place une villa de luxe d'environ 286 m² (y compris sous-sol et piscine), selon les plans de construction en vigueur dans la zone
• Terrain privé au Tabu (pas Minhal)
• Excellent emplacement calme – adjacent au quartier Narkissim, proche de la sortie de ville et des axes de circulation principaux
• Quartier recherché avec fort potentiel de développement
• Excellente opportunité pour construction personnelle ou investissement
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Rishon LeZion, Israël
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