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Quartier résidentiel Dans un bel immeuble, bon emplacement, bonne occasion, dans rue calme, agreable, neuf, bel appartement

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06/08/2026
$749,250
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ID: 39699
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 08/08/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod

À propos du complexe

Tres beau rez de jardin de 4 pièces avec mamad, belles prestations, bien situe à la limite d'ezor dalet, à proximité des centres commerciaux, des établissements d'enseignement de qualité et des synagogues.

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Ashdod, Israël
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