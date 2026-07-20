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Quartier résidentiel Rue calme - proche mer - frishman

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,62M
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9
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ID: 38336
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Mapu, 1

À propos du complexe

Appartement à vendre à Tel-Aviv, dans une rue calme proche de Frishman et de la mer ! Immeuble rénové. 2ème étage avec ascenseur au demi-étage. 3 pièces spacieux. 90m² en façade. Hauts plafonds. 3 expositions : Sud, Est, Ouest. Prix : 4,950,000₪

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Tel-Aviv, Israël
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