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Quartier résidentiel Jerusalem holyland - bait vagan

Jérusalem, Israël
depuis
$1,12M
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ID: 38807
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    brhm prrh

À propos du complexe

La nouvelle phase du fameux complexe résidentiel d'Holyland comprendra une tour haute aux côtés de 2 immeubles boutique de 12 étages offrant une expérience de vie luxueuse avec un grand choix d'appartements du 3 au 5 pièces avec des penthouses et rez-de-jardin. Cave et parking pour chaque appartement.

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Jérusalem, Israël
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Loisirs

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