  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel 2, 5 pièces avec balcon / immeuble récent avec ascenseur

Quartier résidentiel 2, 5 pièces avec balcon / immeuble récent avec ascenseur

Tel-Aviv, Israël
depuis
$929,500
;
5
Laisser une demande
ID: 36104
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Herbert Samuel, 111

À propos du complexe

Spécial investisseur ou premier achat / pied-à-terre. Immeuble moderne à 50m de la plage Gordon. Calme, verdoyant, vue complètement dégagée. Immeuble avec ascenseur. Très calme ! Affaire à ne pas laisser passer !

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Epoustouflant !!!! 4 pieces a vendre a ashdod, residence avec piscine de reve
Ashdod, Israël
depuis
$1,27M
Quartier résidentiel Nouveau projet ramat sharet jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$4,06M
Quartier résidentiel Immeuble éclectique proche hôtel montefiore
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,26M
Quartier résidentiel Locaux de bureaux à louer – talpiot, rue hauman
Jérusalem, Israël
depuis
$2,873
Quartier résidentiel Bonne affaire 5 pièces barnea immeuble récent
Ascalon, Israël
depuis
$635,440
Vous regardez
Quartier résidentiel 2, 5 pièces avec balcon / immeuble récent avec ascenseur
Tel-Aviv, Israël
depuis
$929,500
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Rue lassalle proche mer - produit rare
Quartier résidentiel Rue lassalle proche mer - produit rare
Quartier résidentiel Rue lassalle proche mer - produit rare
Quartier résidentiel Rue lassalle proche mer - produit rare
Quartier résidentiel Rue lassalle proche mer - produit rare
Quartier résidentiel Rue lassalle proche mer - produit rare
Quartier résidentiel Rue lassalle proche mer - produit rare
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,15M
Rue fantastique entre Ben Yehuda et la mer. Calme et verdoyant. Parfait pour un pied-à-terre. À saisir !
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Bon emplacement, bonne occasion, investi
Quartier résidentiel Bon emplacement, bonne occasion, investi
Quartier résidentiel Bon emplacement, bonne occasion, investi
Quartier résidentiel Bon emplacement, bonne occasion, investi
Quartier résidentiel Bon emplacement, bonne occasion, investi
Afficher tout Quartier résidentiel Bon emplacement, bonne occasion, investi
Quartier résidentiel Bon emplacement, bonne occasion, investi
Jérusalem, Israël
depuis
$1,55M
Appartement de 4,5 pièces, après TAMA 38 Rénové à un niveau élevé, grande cuisine moderne, salon spacieux, balcon depuis le salon, 3 grandes chambres, suite parentale, soucca de 4 mètres carrés, dimension, 3 directions d'air, ascenseur de Shabbat Possibilité de meubles, et plus
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel ExclusivitÉ – duplex penthouse shenkin, proche marché carmel
Quartier résidentiel ExclusivitÉ – duplex penthouse shenkin, proche marché carmel
Quartier résidentiel ExclusivitÉ – duplex penthouse shenkin, proche marché carmel
Quartier résidentiel ExclusivitÉ – duplex penthouse shenkin, proche marché carmel
Quartier résidentiel ExclusivitÉ – duplex penthouse shenkin, proche marché carmel
Afficher tout Quartier résidentiel ExclusivitÉ – duplex penthouse shenkin, proche marché carmel
Quartier résidentiel ExclusivitÉ – duplex penthouse shenkin, proche marché carmel
Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,34M
EXCLUSIVITÉ – À VENDRE ?️ Shenkin, proche du marché Carmel Emplacement premium – à quelques pas du boulevard Rothschild, du marché Carmel et de la mer. Duplex penthouse situé dans un immeuble boutique neuf avec ascenseur. ✨ Caractéristiques principales : • 135 m² intérieurs + 46 m² de te…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller