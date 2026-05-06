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Quartier résidentiel Special investisseur immeuble neuf 3 pieces ascenseur

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,18M
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Quartier résidentiel Special investisseur immeuble neuf 3 pieces ascenseur
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ID: 36005
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Shenkin, 54 Frenchy

À propos du complexe

Immeuble Bauhaus renove - Neuf 3 pieces avec ascenseur parfait comme investissement locatif Parfait 1er achat Possibilite achat parking +400k

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Tel-Aviv, Israël
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