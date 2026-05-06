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Quartier résidentiel Vivre nahlaot : charme, lumière et potentiel d’investissement au cœur de jérusalem- jerusalem immobilier 026786595

Jérusalem, Israël
depuis
$914,600
06/05/2026
$914,600
05/05/2026
$909,220
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ID: 35720
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 06/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Nisim Bachar, 1

À propos du complexe

Au cœur du quartier authentique et recherché de Nahlaot, cet appartement rénové de 54 m² offre une qualité de vie rare à quelques pas du marché Mahane Yehuda et du centre-ville. Situé au 1er étage (20 marches), il se compose d’un salon lumineux avec cuisine américaine, d’une suite parentale, d’une seconde chambre avec balcon de 4m² et de deux salles de bains avec deux toilettes, offrant un confort moderne dans un cadre historique. Baigné de lumière grâce à ses expositions est et sud-ouest, il est actuellement habité comme un 3 pièces mais peut facilement être divisé en deux unités locatives générant environ 8 500 ₪ par mois meublé. Une opportunité idéale pour vivre à Jérusalem ou réaliser un investissement intelligent dans l’un des quartiers les plus demandés.

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Jérusalem, Israël
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