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Quartier résidentiel Penthouse - proche mer - shouk hapishpeshim

Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,20M
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10
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ID: 38321
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Olei Zion, 7

À propos du complexe

Penthouse à vendre à Tel-Aviv, dans le cœur du Shouk Grecque dans le nord de Yaffo, à quelques pas de l'hôtel Setai et de la mer ! Immeuble neuf. 3 pièces (4 pièces à l'origine), 2 salles de bain, 93m2 + 90m2 de terrasse de plain-pied ! Mamad, 2 parkings, 1 cave de 9m2. Prix : 6,700,000sh

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Tel-Aviv, Israël
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