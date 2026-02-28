  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Eilat

Nouveaux bâtiments à vendre en Eilat

appartements
3
Quartier résidentiel Cottage aquarelle ganim b
Quartier résidentiel Cottage aquarelle ganim b
Eilat, Israël
depuis
$1,21M
Dans le Quartier Ganim Bet d Eilat dans la fameuse résidence Aquarelle ,au bord du désert, et de la mer rouge dans un immeuble boutique, Cottage en Rez de jardin a vendre face a la vallée . cet immeuble est composé de 2 niveaux , d 1 Rez de jardin avec entrée privée de 140 m2 de…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Residence aquarelle ganib b
Quartier résidentiel Residence aquarelle ganib b
Eilat, Israël
depuis
$1,18M
Dans le Quartier Ganim Bet d Eilat dans la fameuse résidence Aquarelle ,au bord du désert, et de la mer rouge dans un immeuble boutique, Penthouse a vendre face a la vallée . cet immeuble est composé de 2 niveaux , d un Penthouse qui se trouve au 1 ère étage avec sa propre entrée . une…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel À vendre – magnifique appartement meublé à eilat – résidence du golf
Quartier résidentiel À vendre – magnifique appartement meublé à eilat – résidence du golf
Eilat, Israël
depuis
$830,775
À VENDRE – Magnifique appartement meublé à EILAT – Résidence du Golf Dans la plus belle résidence d’Eilat, au cœur d’un complexe exclusif avec piscine, hammam, aire de barbecue, synagogue et gardien 24h/24, découvrez ce superbe appartement de 128 m² avec 15 m² de terrasse offrant une vue me…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
