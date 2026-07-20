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Quartier résidentiel Avec terrasse, bel appartement, bon emplacement, magnifique

Tel-Aviv, Israël
depuis
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ID: 38704
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Bilu, 40

À propos du complexe

Reference: TL 2495 Quartier: Sarona 3.5 pièces Surface de 87m2 Terrasse de 12 m2 Au 8ème étage. L'appartement est vendu avec une place de parking Cave. Il s'agit d'un immeuble avec gardien

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Tel-Aviv, Israël
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