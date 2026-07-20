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Quartier résidentiel Quartier ramez | rishon lezion | une expérience de vie luxueuse

Rishon LeZion, Israël
depuis
$1,18M
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2
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ID: 38772
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    Rehovot Subdistrict
  • Ville
    Rishon LeZion
  • Adresse
    Zeev Jabotinsky

À propos du complexe

Quartier Ramez, Rishon LeZion | Nouveau projet boutique Projet résidentiel unique dans le quartier prisé de Ramez, comprenant seulement 12 unités de logement. Le projet est construit avec un accent particulier sur la qualité de construction, une conception soignée et des finitions haut de gamme. Il est situé dans une rue calme et intérieure au cœur du quartier, à proximité des centres commerciaux, des loisirs et des principaux axes de circulation de l'ouest de Rishon LeZion. Points clés du projet : • Immeuble boutique de qualité – 12 unités seulement • Environnement résidentiel calme et qualitatif • Conception architecturale soignée • Cahier des charges technique riche Mix des appartements : • Appartements 5 pièces • Appartements mini-penthouse 4 pièces • 2 appartements penthouse de luxe Spécifications et avantages : • Parking inscrit au tabou (registre foncier) • Revêtement en pierre de luxe associé à du crépi et de l'aluminium • Hall d'entrée luxueux à design architectural • Local poussettes et vélos • Rue calme et intérieure Date d'occupation estimée : 06/2026 Prix : • Appartements 5 pièces – à partir de 3 500 000 ₪ • Appartements 4 pièces – nous contacter pour plus d'informations

Localisation sur la carte

Rishon LeZion, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

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