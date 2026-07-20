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Quartier résidentiel 1ère ligne de mer - magnifique vue - 3 pièces

Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,02M
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ID: 38601
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv

À propos du complexe

Bel appartement à vendre face à la mer à Tel-Aviv ! Immeuble avec gardien 24/7, salle de sport et beau lobby 7ème étage sur 9 avec ascenseur 3 pièces 2 salles de bain 86m² + 10m² de balcon face à la mer Magnifique toit commun au 9ème étage avec une vue imprenable sur la plage de Tel-Aviv ! Parking commun (10) 2 expositions : Sud, Ouest Prix : 9,400,000₪ For more information: Israel (+972): 052,577,50,44 France (+33): 01,77,38,01,19

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Tel-Aviv, Israël
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