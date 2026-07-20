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Quartier résidentiel Superbe penthouse avec piscine à proximité de rothschild

Tel-Aviv, Israël
depuis
$9,18M
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ID: 38415
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Nahmani, 31

À propos du complexe

Penthouse dans l'un des quartiers les plus recherchés de Tel-Aviv. Cet appartement penthouse est situé dans l'un des quartiers les plus recherchés de Tel-Aviv, alliant design sophistiqué et art unique. Conçu et planifié par le cabinet d'architectes Bar Orian, le projet utilise des matériaux haut de gamme qui créent un espace élégant et inspirant. Son design est particulièrement adapté à ceux qui apprécient l'esthétique, le luxe et le soin du détail. Détails de la propriété : Superficie construite : 250 m², Terrasses : 88 m², Toiture avec piscine : 89 m², Deux places de parking, Local de stockage : 70 m²

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
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