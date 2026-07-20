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Quartier résidentiel Projet neuf – ra'anana

Raanana, Israël
depuis
$1,18M
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ID: 38513
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    Petah Tikva Subdistrict
  • Ville
    Raanana
  • Adresse
    Motzkin, 19

À propos du complexe

NOUVEAU PROGRAMME EN PRÉVENTE – RA'ANANA | RUE HAGALIL Mardochée Khayat est fier de vous présenter un nouveau programme immobilier d'exception, réalisé par l'un des constructeurs les plus prestigieux de Ra'anana. Situé rue Hagalil, à quelques pas de la célèbre rue Ahuza, ce projet bénéficie d'un emplacement privilégié, à proximité immédiate des commerces, restaurants, cafés, écoles, synagogues et de toutes les commodités. Des appartements pour tous les projets de vie : * 2,5 pièces modernes et parfaitement optimisés * 3 pièces élégants et fonctionnels * 4 pièces spacieux et lumineux * 5 pièces familiaux aux prestations haut de gamme Chaque appartement a été conçu avec une architecture contemporaine, des matériaux de qualité, de belles terrasses et des prestations de standing, afin d'offrir un confort de vie exceptionnel. La prévente est le meilleur moment pour investir : bénéficiez des meilleurs prix de lancement, d'un large choix d'appartements et d'un fort potentiel de valorisation. The Agencis® – Le spécialiste des projets neufs en Israël.

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Raanana, Israël
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