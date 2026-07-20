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Quartier résidentiel Bel appartement au centre-ville

Netanya, Israël
depuis
$738,000
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ID: 38310
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    HaSharon Subdistrict
  • Ville
    Netanya
  • Adresse
    Israel Zangvil, 5

À propos du complexe

Bel appartement à vendre au centre-ville de Netanya à proximité du shuk, du centre commercial et de la station de bus centrale. Immeuble neuf. 10ème étage sur 12 avec 2 ascenseurs. 3 pièces, 2 salles de bain. 90 m² + 12 m² de terrasse. 1 place de parking. Double exposition : Sud, Ouest. Prix : 2,250,000 sh

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Netanya, Israël
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