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Quartier résidentiel Rue calme – proche de la mer – gordon

Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,13M
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ID: 38393
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Ben Yehuda, 79

À propos du complexe

Appartement à vendre à Tel-Aviv, dans une rue calme à proximité de Gordon et de la mer. Immeuble tel-avivien en bon état. Appartement rénové de standing, travaux réalisés il y a 2 ans. 1er étage sur 3. 3 pièces. 2 salles de bain. 102 m². Aperçu mer. 3 expositions : Nord, Est, Ouest. Calme et lumineux. Miklat dans l'immeuble. Prix : 6 490 000 ₪

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Tel-Aviv, Israël
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