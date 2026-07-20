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Quartier résidentiel Opportunité du moment ! magnifique villa contemporaine à vendre

Ashdod, Israël
depuis
$2,46M
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ID: 38795
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod
  • Adresse
    Rambam

À propos du complexe

Magnifique villa contemporaine offrant confort et élégance, idéalement située à quelques minutes de la mer. ✨ Caractéristiques principales : • Surface habitable : 270 m² • 7 pièces spacieuses et lumineuses • Grand sous-sol aménagé avec nombreux rangements • Hauteur sous plafond généreuse pour une atmosphère unique • Piscine privée (8x3) et espace extérieur convivial • Proximité immédiate de la plage Cette villa rare sur le marché combine design moderne, volumes impressionnants et emplacement privilégié. Un bien idéal pour une famille recherchant espace, confort et qualité de vie. ? Ne manquez pas cette opportunité ! Contactez-nous dès aujourd'hui pour organiser une visite.

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Ashdod, Israël
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