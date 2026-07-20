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Quartier résidentiel Rez-de-jardin à 1 minute à pied de la mer

Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,01M
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ID: 38390
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    HaKovshim, 45

À propos du complexe

Rez-de-jardin à vendre à Tel-Aviv, dans une rue calme à 1 minute à pied de la mer. Rez-de-jardin unique en son genre avec entrée privée, offrant le confort d'une maison individuelle. Bénéficiant de prestations haut de gamme conformes aux standards allemands, il inclut un sauna privé, une cuisine luxueuse et des menuiseries de qualité. Immeuble neuf 130 m² habitables + 54 m² de jardin + 12 m² de cour anglaise 5 pièces 2 salles de bain 2 places de parking Mamad Prix : 9 180 000 ₪

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
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