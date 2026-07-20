  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Hadera
  4. Quartier résidentiel Affaire à saisir ! appartement de 3 pièces neuf, en fin de construction, à un prix imbattable !

Quartier résidentiel Affaire à saisir ! appartement de 3 pièces neuf, en fin de construction, à un prix imbattable !

Hadera, Israël
depuis
$672,400
;
11
Laisser une demande
ID: 38605
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Haïfa
  • Région
    Hadera Subdistrict
  • Ville
    Hadera
  • Adresse
    Ahad HaAm, 16

À propos du complexe

B"H ? Nouvelle exclusivité ! ? Vous recherchez un appartement neuf de 3 pièces avec une terrasse offrant une vue panoramique, au cœur de Hadera ? ? À vendre : Bel appartement de 3 pièces en fin de construction, dans un immeuble prestigieux d'un promoteur réputé ! ✅ Grand séjour et pièces lumineuses, ✅ Situé au 19ᵉ étage avec un balcon offrant une vue imprenable, ✅ 3 ascenseurs dont un de Chabbat, ✅ Club privé pour les résidents, ✅ Salle de sport, ✅ Parc privé réservé aux habitants de la résidence, ✅ Appartement équipé d'un système de maison intelligente (Smart Home), ✅ Chambre sécurisée (Mamad), ✅ Chambres spacieuses, ✅ WC suspendus, ✅ Volets roulants électriques, ✅ Parking souterrain privé, ✅ Livraison prévue à la fin de l'année. ? Emplacement idéal, à proximité à pied des commerces, d'un centre commercial, des communautés et des écoles. ✨ Prix imbattable ! Bien en dessous du tarif promoteur en direct ! Excellent investissement, cadre de vie exceptionnel, qualité supérieure ! ? Pour plus d'informations : Ra'hel 'Haya Benguigui Directrice du Département francophone de RE/MAX Hadera ☎️ 054-22-64-689 N° de licence : 313736

Localisation sur la carte

Hadera, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Rare à kiryat moché : grand 5, 5 pièces avec parking, souca et cave
Jérusalem, Israël
depuis
$1,51M
Quartier résidentiel Superbe 3 pièces avec parking et mamad, près du parc hayarkon
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,51M
Quartier résidentiel À ne pas manquer ! idéal appartement familial 4 pièces, 2 salles de bains – agréable, calme, lumineux, rénové et spacieux
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,71M
Quartier résidentiel Magnifique 5 chambres dans la tour gindi 1 avec vue mer
Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,20M
Quartier résidentiel À ne pas manquer ! villa de rêve à louer au cœur de césarée
Césarée, Israël
depuis
$5,740
Vous regardez
Quartier résidentiel Affaire à saisir ! appartement de 3 pièces neuf, en fin de construction, à un prix imbattable !
Hadera, Israël
depuis
$672,400
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Appartement de luxe à vendre | namal (port), tel aviv
Quartier résidentiel Appartement de luxe à vendre | namal (port), tel aviv
Quartier résidentiel Appartement de luxe à vendre | namal (port), tel aviv
Quartier résidentiel Appartement de luxe à vendre | namal (port), tel aviv
Quartier résidentiel Appartement de luxe à vendre | namal (port), tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$6,82M
Appartement de luxe à vendre | Namal (Port), Tel Aviv 4,5 pièces | 6ᵉ étage | Vue mer totale Résidence d'exception très haut de gamme située au cœur du Namal de Tel Aviv, offrant une vue panoramique imprenable sur la mer, définitivement dégagée. Détails du bien Surface intérieure : 177 m…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Sublime villa de 300m2 avec jadin et spa
Quartier résidentiel Sublime villa de 300m2 avec jadin et spa
Quartier résidentiel Sublime villa de 300m2 avec jadin et spa
Quartier résidentiel Sublime villa de 300m2 avec jadin et spa
Quartier résidentiel Sublime villa de 300m2 avec jadin et spa
Quartier résidentiel Sublime villa de 300m2 avec jadin et spa
Quartier résidentiel Sublime villa de 300m2 avec jadin et spa
Tel-Aviv, Israël
depuis
$4,10M
Neuf / luxueuse villa de 300m2 + jardin et spa emplacement exceptionnel excellent rapport qualite / prix Piscine et salle de sport
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Sublime appartement avec terrasse
Quartier résidentiel Sublime appartement avec terrasse
Quartier résidentiel Sublime appartement avec terrasse
Quartier résidentiel Sublime appartement avec terrasse
Quartier résidentiel Sublime appartement avec terrasse
Afficher tout Quartier résidentiel Sublime appartement avec terrasse
Quartier résidentiel Sublime appartement avec terrasse
Tel-Aviv, Israël
depuis
$5,25M
Immeuble neuf en plein cœur de Ramat Aviv. Construction haut de gamme. Étage élevé avec ascenseur + 2 parkings + cave. 197m² habitable + 40m² de terrasse. Appartement haut de gamme parfait pour une famille, proche des commerces, mer et écoles
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller