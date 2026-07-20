Quartier résidentiel Affaire à saisir ! appartement de 3 pièces neuf, en fin de construction, à un prix imbattable !

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B"H
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Ra'hel 'Haya Benguigui
Directrice du Département francophone de RE/MAX Hadera
☎️ 054-22-64-689
N° de licence : 313736
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Hadera, Israël
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