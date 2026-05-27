Quartier résidentiel Rez-de-jardin rare avec jardin privatif cadastré au cœur de beit hakerem – jerusalem immobilier 026786595

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Au cœur de Beit Hakerem, l'un des quartiers les plus recherchés de Jérusalem, cette propriété représente une occasion rare de créer un lieu de vie entièrement personnalisé. Développant 101 m² inscrits au cadastre et bénéficiant d'un jardin privatif de 64 m² également inscrit au cadastre, ce rez-de-jardin offre un potentiel exceptionnel. Situé dans une impasse particulièrement calme, il comprend 5 pièces, une agréable terrasse, un parking couvert privatif et l'accès à l'ascenseur de l'immeuble. Entièrement à rénover, il constitue une page blanche idéale pour concevoir un bien d'exception adapté à vos besoins. Beit Hakerem séduit par son environnement verdoyant, ses excellents établissements scolaires, sa proximité avec le tramway, ses commerces et sa qualité de vie reconnue. Disponible immédiatement.
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Jérusalem, Israël
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