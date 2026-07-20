Quartier résidentiel Maison individuelle de luxe avec piscine – est de raanana

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Cookies analytiques
Aidez-nous à améliorer les performances du site, votre expérience d'utilisation du site et à le rendre plus pratique à utiliser. Les informations collectées par ces types de cookies sont agrégées et donc anonymes. Utilisé pour fournir des indicateurs statistiques d’utilisation du site sans identifier les utilisateurs.
Cookies publicitaires
Permettez-nous de réduire nos coûts marketing et d’améliorer l’expérience utilisateur.
Sauvegarder
Realting.com utilise des cookies pour améliorer votre interaction avec le site Web. Vous pouvez configurer quels cookies seront enregistrés sur votre appareil.
En savoir plus
✨ Maison individuelle de luxe avec piscine – Est de Raanana ✨
Dans l'un des quartiers les plus recherchés de Raanana Est, à proximité de la synagogue Ohel Ari, cette maison individuelle construite il y a seulement 3 ans offre un cadre de vie rare, moderne et élégant.
Répartie sur 8 pièces, la propriété propose de très beaux espaces de réception, une superbe hauteur sous plafond ainsi qu'une circulation fluide pensée pour une vie familiale confortable.
✔️ Piscine
✔️ Ascenseur privatif
✔️ Très grand sous-sol avec salle de cinéma
✔️ Magnifique suite parentale
✔️ Terrasse attenante à la cuisine
✔️ Prestations modernes
✔️ Maison récente de 3 ans seulement
Une propriété lumineuse et raffinée, alliant confort moderne, volumes et emplacement recherché.
Localisation sur la carte
Raanana, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs
Calculateur d'hypothèque
Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel.
Retour