  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel À deux pas de la place dizengoff – appartement neuf rue bar kochba

Quartier résidentiel À deux pas de la place dizengoff – appartement neuf rue bar kochba

Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,12M
;
10
Laisser une demande
ID: 38265
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Bar Kokhba, 33

À propos du complexe

À VENDRE – Superbe 3 pièces dans un immeuble boutique neuf à Tel-Aviv Situé dans une rue calme et très recherchée, cet élégant appartement allie prestations haut de gamme, confort et fonctionnalité. Caractéristiques : • Immeuble boutique neuf (Tofes 4 obtenu) • 86 m² habitables • Terrasse ensoleillée de 13 m² • Grand 3 pièces • Agencement parfaitement optimisé • Spacieux séjour avec de grandes baies vitrées • Belle suite parentale • Mamad (pièce sécurisée) • 2 salles de bains • Parking robotisé • Prestations de grande qualité

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Vivre comme dans un village, au calme, au cœur de l'american colony - 2 pièces + balcon
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,12M
Quartier résidentiel Avec terrasse, calme, proche de la mer, immeuble neuf avec ascenseur - À ne pas manquer ! bien agencé, clair, spacieux, magnifique, rénové
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,72M
Quartier résidentiel Superbe appartement dans le vieux nord
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,72M
Quartier résidentiel Avec terrasse, bel appartement, bien agencé, bon emplacement, dans un bel immeuble, magnifique, mini penthouse, vue sur la mer
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,38M
Quartier résidentiel Appartement d'exception à vendre à ashdod – quartier youd bet
Ashdod, Israël
depuis
$1,08M
Vous regardez
Quartier résidentiel À deux pas de la place dizengoff – appartement neuf rue bar kochba
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,12M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Appartement neuf
Quartier résidentiel Appartement neuf
Quartier résidentiel Appartement neuf
Quartier résidentiel Appartement neuf
Quartier résidentiel Appartement neuf
Ashdod, Israël
depuis
$633,040
Sans intérêts – Sans indexation Appartement de 4 pièces avec balcon et mamad. 90 m² habitables + environ 8 m² de balcon ensoleillé Livraison : 36 mois après la signature du contrat Suite parentale avec WC et douche, ainsi qu'une salle de bain supplémentaire. Prix exceptionnel ! Appartement …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel SpÉcial investisseur proche mer immeuble neuf
Quartier résidentiel SpÉcial investisseur proche mer immeuble neuf
Quartier résidentiel SpÉcial investisseur proche mer immeuble neuf
Quartier résidentiel SpÉcial investisseur proche mer immeuble neuf
Quartier résidentiel SpÉcial investisseur proche mer immeuble neuf
Quartier résidentiel SpÉcial investisseur proche mer immeuble neuf
Bat Yam, Israël
depuis
$1,07M
PRIME LOCATION - BAT YAM - PROCHE MER Immeuble "boutique" en plein cœur du centre de Bat Yam dans une rue calme offrant un accès direct aux transports en commun. À proximité des écoles, jardins d'enfants, centres médicaux, supermarchés, synagogues et à seulement 5 minutes à pied de la mer m…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel SpÉcial investisseur proche mer 2p refait À neuf asc et parking
Quartier résidentiel SpÉcial investisseur proche mer 2p refait À neuf asc et parking
Quartier résidentiel SpÉcial investisseur proche mer 2p refait À neuf asc et parking
Quartier résidentiel SpÉcial investisseur proche mer 2p refait À neuf asc et parking
Quartier résidentiel SpÉcial investisseur proche mer 2p refait À neuf asc et parking
Quartier résidentiel SpÉcial investisseur proche mer 2p refait À neuf asc et parking
Quartier résidentiel SpÉcial investisseur proche mer 2p refait À neuf asc et parking
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,05M
Appartement refait à neuf Étage élevé avec ascenseur Vue complètement dégagée Parking privatif 5 mins à pied de la plage Sans travaux Libre immédiatement AFFAIRE À SAISIR
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller