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Quartier résidentiel Au centre, avec terrasse, bel appartement, bien agencé, bon emplacement, dans un bel immeuble, dans un immeuble neuf, entierement meuble, haut standing, luxueux, magnifique, proche de la mer, spacieux

Tel-Aviv, Israël
depuis
$7,872
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ID: 38712
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Ibn Gabirol

À propos du complexe

Référence: 6767 Quartier: Centre-ville, près de la mer Immeuble neuf et moderne Magnifique 4 pièces Entièrement meublé Surface de 110 m2 Terrasse de 14 m2 3e étage avec ascenseurs Climatisation 2 salles de bain Prestations de l’immeuble: gardien et salle de sport Vaad: 1330 nis/mois Arnona: 1150 nis/2mois Disponible: mars/avril 2025

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Tel-Aviv, Israël
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