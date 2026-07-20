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Quartier résidentiel Appartement 4 pièces situé au 4ᵉ étage d'un immeuble récent

Raanana, Israël
depuis
$1,08M
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7
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ID: 38295
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    Petah Tikva Subdistrict
  • Ville
    Raanana
  • Adresse
    Atidim

À propos du complexe

Appartement 4 pièces situé au 4ᵉ étage d'un immeuble récent. ✔️ 125 m² habitables ✔️ Grand salon ✔️ Mamad ✔️ Jolie cuisine ouverte avec îlot ✔️ Terrasse de 12 m² ✔️ Parking robotique Le bien est actuellement loué pour 2 ans à 8 000 ₪ par mois, offrant une rentabilité immédiate. Un appartement agréable et lumineux, idéal aussi bien pour investissement que pour un futur projet de résidence principale.

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Raanana, Israël
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