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Quartier résidentiel Centre ville. idéalement placé. entièrement rénové.

Raanana, Israël
depuis
$1,22M
06/05/2026
$1,22M
05/05/2026
$1,21M
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6
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ID: 35764
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 06/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    Petah Tikva Subdistrict
  • Ville
    Raanana
  • Adresse
    Atidim

À propos du complexe

Très bel appartement centre ville Raanana. Rue Bar Ilan. Idéalement placé. Proche de tous les commerces et transports. Très spacieux. 130 m² net. Bénéficie de 2 petites terrasses. Mamad et parking. Entièrement rénové. Investissement.

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Raanana, Israël
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