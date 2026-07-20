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Quartier résidentiel Joli 2 pièces à louer dans un immeuble neuf de haut standing, kikar hamedina, tel aviv

Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,116
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ID: 38761
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Tashah, 14

À propos du complexe

Référence : 6971 Quartier : Kikar Hamedina Immeuble neuf de haut standing Superbe 2 pièces neuf Surface de 63 m² Terrasse de 10 m² 3e étage avec ascenseur Belles prestations, parquet dans les chambres, finitions soignées Parking privé Entrée immédiate

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Tel-Aviv, Israël
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