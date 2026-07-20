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Quartier résidentiel Grand local commercial à louer, proche de toutes commodités et de la station de train, het, ashdod

Ashdod, Israël
depuis
$2,755
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ID: 38758
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod
  • Adresse
    Rambam

À propos du complexe

Référence : 6963 Quartier : Het, proche des commerces et de la station de train À louer local commercial Surface de 73 m² + galerie de 30 m² Climatisation Toilettes Entrée immédiate

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Ashdod, Israël
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