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Quartier résidentiel 3.5 pièces + balcon avec ascenseur à rénover proche mer

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,63M
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ID: 36068
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    J L Gordon, 46

À propos du complexe

Petite rue calme entre Gordon et Ben Gourion 87m² avec ascenseur à rénover Très lumineux, proche des commerces et de la plage Énorme potentiel À saisir !

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Tel-Aviv, Israël
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