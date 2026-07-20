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Quartier résidentiel Beau 3 pièces - proche mer - nitsa

Netanya, Israël
depuis
$880,680
;
11
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ID: 38382
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    HaSharon Subdistrict
  • Ville
    Netanya
  • Adresse
    Shaul HaMelekh, 1

À propos du complexe

Appartement à vendre à Netanya, à quelques pas de la mer et du Blvd Nitsa. Immeuble bien entretenu avec beau hall d'entrée et local à vélo. 4ème étage avec ascenseur. 3 pièces très spacieux. 2 salles de bain. 92m2. Vue mer. 4 expositions. Climatisation dans chaque pièce. Calme et lumineux. Miklat dans l'immeuble. 1 garage fermé pour voiture + rangement. Vendu meublé et équipé, il ne reste qu'à venir avec les valises ! Super pour un investissement comme pour y habiter. Prix: 2,685,000sh

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Netanya, Israël
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