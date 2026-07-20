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Quartier résidentiel Superbe 3 pièces - proche de la mer

Tel-Aviv, Israël
depuis
$6,560
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ID: 38312
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    HaKovshim, 45

À propos du complexe

Appartement à louer à Tel-Aviv, dans le quartier du Kerem Hateimanim, à quelques pas de la mer ! Immeuble neuf et luxueux avec gardien 24h/24 et 7j/7 et salle de sport 6ème étage avec ascenseur 3 pièces 75m² + 12m² de terrasse avec aperçu sur la mer Entièrement meublé Calme et lumineux 1 place de parking Prix : 20 000 ₪ Entrée immédiate

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Tel-Aviv, Israël
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