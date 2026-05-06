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Quartier résidentiel Charmante maison rénovée - raanana kiriat sheret

Raanana, Israël
depuis
$5,49M
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8
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ID: 35783
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    Petah Tikva Subdistrict
  • Ville
    Raanana
  • Adresse
    Yetsiat Eropa, 33 Yetsiat Eropa Garden

À propos du complexe

Charmante maison sur 2 étages. Une première terrasse à l'avant de la maison et un jardin à l'arrière avec arbres fruitiers. Calme. 1er niveau : grande pièce à vivre avec salon coin repas, cuisine et chambre parentale donnant sur le jardin. À l'étage : 3 grandes chambres et coin bureau, grande terrasse de 60 m². La maison est louée jusqu'en 2028.

Localisation sur la carte

Raanana, Israël
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