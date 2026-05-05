  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel Magnifique 3 piÈces blvd ben gourion

Quartier résidentiel Magnifique 3 piÈces blvd ben gourion

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,21M
;
6
Laisser une demande
ID: 36258
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Emile Zola, 12

À propos du complexe

APPARTEMENT D'EXCEPTION CALME ET VERDOYANT IMMEUBLE DE STANDING AVEC HAUTS PLAFONDS TRÈS BELLE TERRASSE

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Prix en baisse !
Jérusalem, Israël
depuis
$706,420
Quartier résidentiel Le seul programme neuf a ashdod qui n'est pas une tour !
Ashdod, Israël
depuis
$2,67M
Quartier résidentiel Bien situé
Jérusalem, Israël
depuis
$1,927
Quartier résidentiel Magnifique rez-de-jardin face à la mer, quartier marina
Ascalon, Israël
depuis
$1,44M
Quartier résidentiel Projet résidentiel unique redéfinissant l'art de vivre de luxe dans un quartier dynamique d'ashkelon
Ascalon, Israël
depuis
$797,680
Vous regardez
Quartier résidentiel Magnifique 3 piÈces blvd ben gourion
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,21M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Magnifique 4 pièces neuf + 12m2 de terrasse
Quartier résidentiel Magnifique 4 pièces neuf + 12m2 de terrasse
Quartier résidentiel Magnifique 4 pièces neuf + 12m2 de terrasse
Quartier résidentiel Magnifique 4 pièces neuf + 12m2 de terrasse
Quartier résidentiel Magnifique 4 pièces neuf + 12m2 de terrasse
Quartier résidentiel Magnifique 4 pièces neuf + 12m2 de terrasse
Quartier résidentiel Magnifique 4 pièces neuf + 12m2 de terrasse
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,64M
Produit d'exception en plein cœur de Neve Tzedek 124m2 net + 12m2 de terrasse Immeuble historique rénové, ascenseur, parking, cave Disponible immédiatement
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Duplex penthouse a vendre a ashdod
Quartier résidentiel Duplex penthouse a vendre a ashdod
Quartier résidentiel Duplex penthouse a vendre a ashdod
Quartier résidentiel Duplex penthouse a vendre a ashdod
Quartier résidentiel Duplex penthouse a vendre a ashdod
Afficher tout Quartier résidentiel Duplex penthouse a vendre a ashdod
Quartier résidentiel Duplex penthouse a vendre a ashdod
Ashdod, Israël
depuis
$1,18M
Duplex penthouse a vendre a Ashdod : Grand séjour et cuisine donnant sur une terrasse de 18m2 face au parc, 2 chambres a coucher et une salle de bain et WC, a l'étage grande terrasse, suite parental avec dressing et ו avec jacuzzi et WC, un salon, une buanderie, ainsi qu'une autre chambre av…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Nouveau projet ramat bet shemesh - 3-4-5 pièces, rez-de-jardin et penthouses
Quartier résidentiel Nouveau projet ramat bet shemesh - 3-4-5 pièces, rez-de-jardin et penthouses
Quartier résidentiel Nouveau projet ramat bet shemesh - 3-4-5 pièces, rez-de-jardin et penthouses
Bet Shemesh, Israël
depuis
$743,600
Nouveau projet à Ramat Bet Shemesh situé entre Jérusalem et le centre du pays. Situé à côté de Ramat Bet Shemesh A, ce projet résidentiel luxueux comprend des 3-4-5 pièces et des penthouses, avec une belle vue sur un parc situé dans une forêt naturelle. Proche du Matnas et de tous commerces,…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller