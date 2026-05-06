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Quartier résidentiel Grand 5 pièces avec balcon à rénover proche mer

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06/05/2026
$2,21M
05/05/2026
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ID: 35910
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 06/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Idelson, 23

À propos du complexe

Petite rue calme proche de Ben Yehuda et Bugrashov. Immeuble bien entretenu. 1er étage élevé - appartement sur rue. 134m² à rénover avec 2 entrées. Possibilité de faire 2 unités. Énorme potentiel. 48 500 shekels/m². Affaire à saisir.

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Tel-Aviv, Israël
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