  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel Sublime 4 piÈces avec grand balcon proche gordon

Quartier résidentiel Sublime 4 piÈces avec grand balcon proche gordon

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,67M
;
6
Laisser une demande
ID: 36581
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 13/05/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    J L Gordon, 25

À propos du complexe

MAGNIFIQUE 4 PIÈCES REFAIT À NEUF MEUBLÉ - HAUT DE GAMME 3 CHAMBRES À COUCHER / 2 SDB / 2 TOILETTES GRAND BALCON / CUISINE ÉQUIPÉE VERDOYANT / LUMINEUX / CALME

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Bonne affaire
Ascalon, Israël
depuis
$860,000
Quartier résidentiel Magnifique 3 pièces avec terrasse bauhaus refait à neuf
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,58M
Quartier résidentiel Au centre
Jérusalem, Israël
depuis
$602,000
Quartier résidentiel Appartement a louer a ben yehouda - tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$6,200
Quartier résidentiel Centre ville. idéalement placé. entièrement rénové.
Raanana, Israël
depuis
$1,23M
Vous regardez
Quartier résidentiel Sublime 4 piÈces avec grand balcon proche gordon
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,67M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Appartement moderne à 500 m de la plage
Quartier résidentiel Appartement moderne à 500 m de la plage
Quartier résidentiel Appartement moderne à 500 m de la plage
Quartier résidentiel Appartement moderne à 500 m de la plage
Quartier résidentiel Appartement moderne à 500 m de la plage
Afficher tout Quartier résidentiel Appartement moderne à 500 m de la plage
Quartier résidentiel Appartement moderne à 500 m de la plage
Bat Yam, Israël
depuis
$1,12M
À vendre en exclusivité – Appartement moderne à Bat Yam À seulement 2 minutes du tramway et 500 mètres de la plage, cet appartement lumineux et rénové bénéficie d'un emplacement exceptionnel, à proximité du boulevard de l'Indépendance, de ses espaces verts et de ses services. Détails du bi…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Edinstvennyj castnyj kvartal na Karmele start novogo etapa
Quartier résidentiel Edinstvennyj castnyj kvartal na Karmele start novogo etapa
Quartier résidentiel Edinstvennyj castnyj kvartal na Karmele start novogo etapa
Quartier résidentiel Edinstvennyj castnyj kvartal na Karmele start novogo etapa
Quartier résidentiel Edinstvennyj castnyj kvartal na Karmele start novogo etapa
Quartier résidentiel Edinstvennyj castnyj kvartal na Karmele start novogo etapa
Haïfa, Israël
depuis
$818,795
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 5
Offre spéciale pour le lancement: payer 400 000 у maintenant, et le reste - selon un plan spécial plus proche du règlement, et sans référence à l'index. Le nombre d'appartements et la durée de l'action sont limités.A propos du projetQuartier boutique fermé à l'intersection de Shoshanat ha-Ca…
Agence
Invest Cafe
Laisser une demande
Quartier résidentiel Résidence services seniors haut de gamme à har homa - jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel Résidence services seniors haut de gamme à har homa - jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel Résidence services seniors haut de gamme à har homa - jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel Résidence services seniors haut de gamme à har homa - jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel Résidence services seniors haut de gamme à har homa - jerusalem immobilier 026786595
Afficher tout Quartier résidentiel Résidence services seniors haut de gamme à har homa - jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel Résidence services seniors haut de gamme à har homa - jerusalem immobilier 026786595
Jérusalem, Israël
depuis
$567,600
Vivez en toute sécurité, en toute liberté, dans un cadre chaleureux et élégant. Cette résidence services seniors a été pensée pour celles et ceux qui souhaitent conserver une autonomie totale, tout en bénéficiant d’un environnement sécurisé, convivial et haut de gamme. Sécurité absolue – Sér…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller