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Quartier résidentiel Superbe rez-de-jardin – rothschild

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,71M
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10
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ID: 38436
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Ben Zakai, 1

À propos du complexe

Superbe rez-de-jardin à vendre au cœur de Tel-Aviv, dans une rue calme à proximité de Rothschild. Bel immeuble classé et rénové. 2 pièces 72 m² + 73 m² de jardin Hauts plafonds de 3,5 mètres 1 parking 3 expositions Calme et lumineux Loué 13 400 ₪/mois Prix : 5 200 000 ₪

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
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