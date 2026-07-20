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Quartier résidentiel Appartement neuf

Ashdod, Israël
depuis
$633,040
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ID: 38780
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod
  • Adresse
    Sderot Herzl

À propos du complexe

Sans intérêts – Sans indexation Appartement de 4 pièces avec balcon et mamad. 90 m² habitables + environ 8 m² de balcon ensoleillé Livraison : 36 mois après la signature du contrat Suite parentale avec WC et douche, ainsi qu'une salle de bain supplémentaire. Prix exceptionnel ! Appartement 4 pièces à seulement 1 930 000 NIS ! Modalités de paiement : 15% // 85% – Sans intérêts – Sans indexation Une opportunité à ne pas manquer ! Contactez-nous.

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Ashdod, Israël
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