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Quartier résidentiel Ramat-aviv – neve-avivim

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,51M
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ID: 38349
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Simtat Tagore, 40

À propos du complexe

Appartement à vendre à Ramat-Aviv, dans le quartier de Neve-Avivim, quartier calme et de qualité, proche de Sde-Dov, du Kanyon de Ramat-Aviv, des parcs, des écoles et des transports en commun. Immeuble récent. 2ème étage sur 7 avec ascenseur. 4 pièces, 2 salles de bain. 105 m² + 11 m² de mirpeset côté cour. 2 expositions : nord, ouest. 1 cave. Prix : 4 590 000 ₪

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Tel-Aviv, Israël
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