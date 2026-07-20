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Quartier résidentiel Investi, au centre, bon emplacement, bonne occasion, proche de la mer, bien agencé, neuf, bel appartement, entierement meuble, hauts plafonds, magnifique, rénové

Tel-Aviv, Israël
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Quartier résidentiel Investi, au centre, bon emplacement, bonne occasion, proche de la mer, bien agencé, neuf, bel appartement, entierement meuble, hauts plafonds, magnifique, rénové
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ID: 38641
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Pinsker, 40

À propos du complexe

Référence: TL 2300 Quartier: Dizengof En cours de Tama 38 2 pièces Surface : 48 m2 Appartement architecturalement rénové de très haut niveau Appartement livré meublé et équipé Hauts plafonds 2 ème étage

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Tel-Aviv, Israël
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