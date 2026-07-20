  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel Au centre, avec terrasse, haut standing

Quartier résidentiel Au centre, avec terrasse, haut standing

Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,43M
;
9
Laisser une demande
ID: 38673
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    La Place Dizengoff (tsina)

À propos du complexe

Reference : TL 2434 Proche de Dizengoff Immeuble haut standing 4 pièces 96 m2 + 14 m2 de terrasse 2 places de parking Cave Orientation Nord Ouest Chambre de sécurité commun a l'étage

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Au centre, avec terrasse, hauts plafonds
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,41M
Quartier résidentiel À vendre – appartement comme neuf 3 piÈces rÉnovÉ aprÈs tama – shlomo hamelekh, tel-aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,64M
Quartier résidentiel Projet résidentiel situé au cœur de tel aviv yafo
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,27M
Quartier résidentiel À ne pas manquer ! agréable, calme, lumineux
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,54M
Quartier résidentiel Magnifique 4 pièces rénové avec ascenseur / parking
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,54M
Vous regardez
Quartier résidentiel Au centre, avec terrasse, haut standing
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,43M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Appartement d'exception à vendre à ashdod – quartier youd bet
Quartier résidentiel Appartement d'exception à vendre à ashdod – quartier youd bet
Quartier résidentiel Appartement d'exception à vendre à ashdod – quartier youd bet
Quartier résidentiel Appartement d'exception à vendre à ashdod – quartier youd bet
Quartier résidentiel Appartement d'exception à vendre à ashdod – quartier youd bet
Afficher tout Quartier résidentiel Appartement d'exception à vendre à ashdod – quartier youd bet
Quartier résidentiel Appartement d'exception à vendre à ashdod – quartier youd bet
Ashdod, Israël
depuis
$1,08M
Appartement d'exception à Ashdod – Quartier Youd Bet Situé rue Shevet Naftali, dans l'un des secteurs les plus recherchés d'Ashdod, découvrez ce spacieux appartement de 152 m² transformé de 5 pièces en un élégant 4 pièces offrant de très beaux volumes et une distribution idéale pour une vie…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Balcon sur la mer, haut standing, magnifique
Quartier résidentiel Balcon sur la mer, haut standing, magnifique
Quartier résidentiel Balcon sur la mer, haut standing, magnifique
Quartier résidentiel Balcon sur la mer, haut standing, magnifique
Quartier résidentiel Balcon sur la mer, haut standing, magnifique
Afficher tout Quartier résidentiel Balcon sur la mer, haut standing, magnifique
Quartier résidentiel Balcon sur la mer, haut standing, magnifique
Netanya, Israël
depuis
$3,28M
Référence : NT 217 Au bord de mer Magnifique duplex penthouse 7 pièces 260 m2 + 150 m2 de terrasse pleine vue mer Piscine privée 5 toilettes Climatisation 2 place de parking souterrain Cave Piscine commune dans l'immeuble
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bel appartement, bien agencé, bon emplacement, dans un bel immeuble, proche de la mer, spacieux
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bel appartement, bien agencé, bon emplacement, dans un bel immeuble, proche de la mer, spacieux
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bel appartement, bien agencé, bon emplacement, dans un bel immeuble, proche de la mer, spacieux
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bel appartement, bien agencé, bon emplacement, dans un bel immeuble, proche de la mer, spacieux
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bel appartement, bien agencé, bon emplacement, dans un bel immeuble, proche de la mer, spacieux
Afficher tout Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bel appartement, bien agencé, bon emplacement, dans un bel immeuble, proche de la mer, spacieux
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bel appartement, bien agencé, bon emplacement, dans un bel immeuble, proche de la mer, spacieux
Tel-Aviv, Israël
depuis
$7,544
Référence : 6855 Quartier : Nord de Tel Aviv, proche de l’hôtel Hilton dans une rue calme 4,5 pièces spacieux dont mamad Surface de 160 m2 2 terrasses de 10 m2 chacune Ascenseur Grand séjour Climatisation Dressing 2 salles de bain, 2 toilettes Parking privé Arnona : 3000 nis/2mois Vaad ba…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller