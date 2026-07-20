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Quartier résidentiel Penthouse meublé et équipé en plein centre-ville

Netanya, Israël
depuis
$3,936
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ID: 38448
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    HaSharon Subdistrict
  • Ville
    Netanya
  • Adresse
    Tchernichovsky, 12

À propos du complexe

À louer : penthouse luxueux en centre-ville, dans une rue calme. Situé dans un nouvel immeuble boutique de 5 étages, cet appartement est très spacieux avec environ 140 m² de surface habitable et une immense terrasse d'environ 90 m². L'appartement est entièrement meublé (il suffit d'arriver avec ses valises), il dispose d'un grand salon lumineux, d'un aquarium intérieur spectaculaire, d'une cuisine casher et d'une suite parentale avec balcon privé. Un appartement qui vaut vraiment le détour ! Appelez-nous pour plus de détails !

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Netanya, Israël
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