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Quartier résidentiel 2 pièces haneviim centre-ville

Jérusalem, Israël
depuis
$970,060
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5
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ID: 36458
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    HaNeviim, 29

À propos du complexe

Haneviim 44 2 pièces 50m² Terrasse Souccah 2ème étage avec ascenseur Parking

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Jérusalem, Israël
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