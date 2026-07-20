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Quartier résidentiel En exclusivité ! À quelques mètres de la mer et de la tayelet, appartement 4 pièces très lumineux dans immeuble moderne de 7 étages, construit selon les normes écologiques actuelles
Quartier résidentiel En exclusivité ! À quelques mètres de la mer et de la tayelet, appartement 4 pièces très lumineux dans immeuble moderne de 7 étages, construit selon les normes écologiques actuelles
En exclusivité !
À seulement quelques mètres de la mer et de la Tayelet, cet immeuble d'architecture moderne de 7 étages comprend cet appartement de type 4 pièces très lumineux.
Ce projet, construit dans le respect des normes écologiques actuelles, est situé dans une rue calme et verdoyante à proximité des écoles, parcs, supermarchés, restaurants et moyens de transport avec bus et ligne de tramway à 50 mètres.
En voiture 7 minutes suffiront pour relier le centre de Tel Aviv.
L'appartement est vendu avec une place de parking.
Sous réserve de disponibilité !
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Bat Yam, Israël
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