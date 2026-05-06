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Quartier résidentiel À vendre – appartement neuf 4 piÈces – rehov amnon lipkin shahak - park hayam (netanya)

Netanya, Israël
depuis
$1,03M
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9
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ID: 35991
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    HaSharon Subdistrict
  • Ville
    Netanya
  • Adresse
    Tchernichovsky, 12

À propos du complexe

Park HaYam, Netanya, à deux pas de la mer. Appartement neuf de 102 m² + terrasse 14 m², 10ᵉ étage, 4 pièces. Projet Electra, tour moderne de 30 étages. Parking + cave, entrée immédiate. Quartier familial, proche commerces, écoles et plages. Prix en baisse : 3 050 000 ₪ (prix promoteur 3 390 000 ₪).

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Netanya, Israël
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